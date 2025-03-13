Заботкин отметил признаки снижения инфляции и инфляционных ожиданий

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Реальная ставка (ключевая ставка минус инфляция) уже находится на высоком уровне, более высокого ее уровня может и не потребоваться, заявил на финансовом форуме, организованном АКРА зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Скорее всего, более высокой реальной ставки все-таки не потребуется. Реальная ставка уже очень высокая, и мы видим, что и инфляция, и инфляционные ожидания начинают показывать признаки снижения", - сообщил он.

Он напомнил, что прогноз по средней траектории ключевой ставки на 2025 год составляет 19-22%.

"Естественно мы будем на каждом совете директоров смотреть на данные, как разворачивается ситуация в экономике. Если динамика спроса, которая отражается в динамике ВВП, будет идти ниже ожиданий совета директоров, ниже прогноза, то, скорее всего, это выльется в более быстрое замедление инфляции, если это будет связано именно со спросовой составляющей, не какими-то новыми шоками предложения, а со спросовой составляющей. В сценарии более быстрого охлаждения это будет означать, что пространство для снижения ставки появится раньше", - отметил Заботкин.

Задача ЦБ - выбрать такую траекторию ставки, которая наиболее оптимальным и мягким образом вернет спрос на тот уровень, который соответствует потенциальным возможностям, добавил зампред ЦБ.