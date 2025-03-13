Финансовый регулятор США выписал второй по величине штраф за свою историю

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов (Finra) США предписало Stifel Financial Corp. выплатить в общей сложности порядка $132 млн, посчитав, что компания вводила инвесторов в заблуждение, представляя свой продукт менее рискованным, чем он был на самом деле.

Stifel должна оплатить юридические расходы и комиссии на сумму порядка $27 млн. Кроме того, компании предстоит направить $105 млн на компенсацию ущерба инвесторов - это вторая по величине сумма выплат, когда-либо выплачивавшаяся по требованию Finra, пишет MarketWatch.

Сумма в $132 млн составляет более половины чистой прибыли Stifel за четвертый квартал прошлого года ($235 млн).

Представитель финкомпании заявил, что она планирует "добиваться судебного пересмотра чрезмерной компенсации, не подкрепленной ни фактами, ни законом".

В Stiefel считают, что жалобу в Finra подали "опытные и агрессивные инвесторы", хорошо понимавшие риски, связанные с ее продуктами.

Регулятор, однако, посчитал, что финкомпания знала о серьезных рисках, связанных с чрезмерной концентрацией участия истцов в структурированных облигациях, но предпочла не поднимать этот вопрос.

За последние 12 месяцев капитализация Stifel снизилась на 12,9%.