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Регулятор США вынудил Citigroup, HSBC и Barclays возвращать сотрудников в офисы

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В США Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc и Barclays Plc вынуждены возвращать все больше сотрудников в офис на полную неделю, поскольку регулятивные изменения затрудняют возможность их удаленной работы, сообщает Bloomberg.

Citigroup сообщил 23 мая, что около 600 его сотрудников в Штатах, которые ранее могли работать удаленно, вернутся к работе в офисе на пять дней в неделю. Тем не менее, большинство сотрудников банка по-прежнему смогут работать в гибридном режиме, то есть не посещать офис до двух дней в неделю.

В соответствии с требованиями Агентства по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA), банкам необходимо контролировать персонал и периодически проводить проверку рабочих мест. Эти требования были смягчены в период пандемии COVID-19, однако в ближайшие недели введенные послабления будут отменены.

FINRA не требует конкретно возврата сотрудников в офис на полную неделю, но признает, что выполнение правил вынудит банки провести определенную работу.

HSBC готовится вернуть в офис примерно половину своих нью-йоркских сотрудников - 530 человек, сообщила Bloomberg глава HR направления HSBC в США Мэйбл Риус. По ее словам, HSBC старается дать как можно большему числу сотрудников возможность частично работать из дома, если они этого хотят.

Barclays сообщил, что с 1 июня потребует от тысяч сотрудников инвестиционно-банковского подразделения работать в офисе пять дней в неделю.

Citigroup COVID-19 HSBC США Barclays Plc Barclays FINRA
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