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Производство пива и пивных напитков в РФ в январе-феврале выросло на 5,7%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Пивовары РФ в январе-феврале этого года произвели 127,8 млн декалитров (дал) пива и пивных напитков, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Основная доля пришлась на пиво крепостью до 8,6 градуса - 110,14 млн дал, это на 3,3% больше, чем год назад. Более крепкого пива сварено 14,5 тыс. дал (на 4,9% меньше). Пивных напитков произведено 16,7 млн дал, что на 24,6% больше прошлогоднего.

Росалкогольтабакконтроль также сообщил, что сидра, пуаре и медовухи выработано 1,955 млн дал, что на 39,5% больше, чем год назад. Наибольшие темпы роста показал сидр - на 44,2%, до 1,454 млн дал. Медовухи произведено 505,4 тыс. дал (на 31,3% больше), пуаре - 36,5 тыс. дал (на 2% меньше).

Всего в январе-феврале было выпущено 128,8 млн дал напитков брожения, что на 6,1% больше, чем годом ранее.

В 2024 году пивовары РФ произвели 789 млн дал пива, что на 10,3% больше, чем в 2023 году. Выработка пивных напитков выросла на 22,5%, до 119,3 млн дал. Общее производство увеличилось на 11,7%, до 908,3 млн дал. Производство сидра, пуаре и медовухи в 2024 году составило 14,4 млн дал, увеличившись на 43,8%.

Росалкогольтабакконтроль
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