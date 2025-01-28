Поиск

Производство пива в РФ в 2024 году выросло на 10,3%, розничные продажи - на 6,7%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российские пивовары в 2024 году произвели 789 млн декалитров (дал) пива, что на 10,3% больше, чем в 2023 году, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Выработка пивных напитков выросла на 22,5%, до 119,3 млн дал. Общее производство увеличилось на 11,7%, до 908,3 млн дал.

Кроме того, производство сидра, пуаре и медовухи в 2024 году составило 14,4 млн дал, что на 43,8% больше, чем годом ранее.

ЭкономикаРоссия в 2024 г. увеличила производство водки на 3%, вина - на 8,6%Читать подробнее

Росалкогольтабакконтроль также сообщил, что розничные продажи пива в прошлом году выросли на 6,7%, до 726,7 млн дал, пивных напитков - на 14,9%, до 103,5 млн дал. Общие продажи этой продукции увеличились на 7,7%, до 830,2 млн дал.

Розничная торговля в 2024 году также продала 12,4 млн дал сидра, пуаре и медовухи, что на 23,6% больше, чем в 2023 году.

Как отмечается в сообщении, рост производства и розничных продаж пивоваренной продукции произошел в результате обеления этого сегмента алкогольного рынка после введения реестра пивоваров.

РФ Росалкогольтабакконтроль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Капитализация Nvidia рухнула на рекордные $465 млрд

Американские ритейлеры в 2024 г. закрыли максимальное с 2020 г. число магазинов

Объем размещения акций в Гонконге может достичь $20 млрд в 2025 году

Объем размещения акций в Гонконге может достичь $20 млрд в 2025 году

В российском сельском хозяйстве дефицит кадров превысил 200 тысяч человек

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе300 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне25 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5772 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2140 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });