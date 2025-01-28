Производство пива в РФ в 2024 году выросло на 10,3%, розничные продажи - на 6,7%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российские пивовары в 2024 году произвели 789 млн декалитров (дал) пива, что на 10,3% больше, чем в 2023 году, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Выработка пивных напитков выросла на 22,5%, до 119,3 млн дал. Общее производство увеличилось на 11,7%, до 908,3 млн дал.

Кроме того, производство сидра, пуаре и медовухи в 2024 году составило 14,4 млн дал, что на 43,8% больше, чем годом ранее.

Росалкогольтабакконтроль также сообщил, что розничные продажи пива в прошлом году выросли на 6,7%, до 726,7 млн дал, пивных напитков - на 14,9%, до 103,5 млн дал. Общие продажи этой продукции увеличились на 7,7%, до 830,2 млн дал.

Розничная торговля в 2024 году также продала 12,4 млн дал сидра, пуаре и медовухи, что на 23,6% больше, чем в 2023 году.

Как отмечается в сообщении, рост производства и розничных продаж пивоваренной продукции произошел в результате обеления этого сегмента алкогольного рынка после введения реестра пивоваров.