Инфляция в Германии в феврале неожиданно замедлилась до 2,6%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в феврале 2025 года увеличились на 2,6% в годовом выражении, говорится в сообщении Федерального статистического управления страны (Destatis), представившего окончательные данные.

Предварительные данные указывали на рост потребительских цен на 2,8%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра показателя.

В январе инфляция в Германии составляла 2,8%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в феврале выросли на 0,5%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,6%.

В январе показатель снизился на 0,2% относительно декабря.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в феврале увеличились на 2,3% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Относительно января они увеличились на 0,4%. Оба показателя совпали с прогнозами рынка.

Энергоносители в Германии подешевели на 1,6% в годовом выражении, продукты питания - подорожали на 2,4%. Без учета этих двух волатильных категорий товаров уровень инфляции составил 2,7%. Тем временем стоимость услуг повысилась на 3,8%.