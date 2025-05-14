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В Германии в апреле инфляция составила минимальные за 7 месяцев 2,2%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В апреле в Германии потребительские цены, гармонизированные со стандартами Евросоюза, выросли в годовом измерении на 2,2%, по окончательным данным Федерального статистического управления страны Destatis.

Это минимальные темпы роста за семь месяцев.

К марту потребительские цены повысились на 0,5%.

Показатели совпали как с предварительной оценкой, так и с прогнозами опрошенных Trading Economics аналитиков.

Для сравнения, в марте рост цен составлял 0,4% в помесячном сравнении и 2,3% в годовом.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в апреле увеличились на 2,1% относительно того же месяца прошлого года и на 0,4% по сравнению с мартом.

Destatis Евросоюз Германия
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