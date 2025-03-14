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Enel увеличил чистую прибыль в 2024 г. в два раза, несмотря на снижение выручки

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Итальянский электроэнергетический концерн Enel увеличил чистую прибыль в 2024 году в два раза, однако его выручка снизилась на 17%.

Как говорится в пресс-релизе Enel, чистая прибыль в минувшем году составила 7,02 млрд евро по сравнению с 3,44 млрд евро в 2023 году. Рост прибыли связан, в частности, со снижением расходов и задолженности компании.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась на 9,6%, до 7,14 млрд евро.

Годовая EBITDA Enel выросла на 18,8%, до 24,07 млрд евро, скорректированная EBITDA - на 3,8%, до 22,8 млрд евро.

Компания ставила целью получить скорректированную прибыль в 6,6-6,8 млрд евро и EBITDA без учета разовых факторов в 22,1-22,8 млрд евро.

Выручка Enel в минувшем году уменьшилась до 78,95 млрд евро с 95,57 млрд евро годом ранее. Ее сокращение компания объясняет падением объемов выработки тепловой энергии и снижением объемов продажи электроэнергии и газа конечным потребителям.

Размер дивидендов за 2024 год составит 0,47 евро на акцию (из которых 0,215 евро на акцию уже выплачены в качестве промежуточных дивидендов), по сравнению с 0,43 евро на акцию за 2023 год.

Бумаги Enel подорожали на 14% за последние 12 месяцев.

Enel Италия
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