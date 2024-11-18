Enel ожидает 6,7-6,9 млрд евро чистой прибыли в 2025 году

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Итальянский электроэнергетический концерн Enel повысил цель по дивидендам и представил финансовый прогноз на следующий год, предусматривающий чистую прибыль в размере 6,7-6,9 млрд евро.

Как говорится в обновленной среднесрочной стратегии, компания намерена выплачивать дивиденды в размере не менее 0,46 евро на акцию за 2024-2027 годы. Ранее ожидалось, что дивиденды в среднесрочной перспективе составят не менее 0,43 евро на акцию.

Компания ожидает, что её EBITDA составит 22,9-23,1 млрд евро в 2025 году по сравнению с ожидаемыми 22,1-22,8 млрд в 2024 году.

Размер капиталовложений в 2025-27 годах составит около 43 млрд евро, на 7 млрд больше, чем предполагалось в предыдущем среднесрочном плане. В том числе инвестиции в развитие сетей составят 26 млрд евро, в сектор возобновляемой энергетики - 12 млрд евро, в развитие сервисного обслуживания клиентов - 2,7 млрд евро.

Около 75% инвестиций придется на Европу, 25% - на Латинскую и Северную Америку.

C начала 2024 года капитализация Enel повысилась на 0,9%, до 68,96 млрд евро, тогда как итальянский фондовый индекс FTSE MIB прибавил 15,2%.