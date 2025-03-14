Foxconn сократил квартальную чистую прибыль хуже прогнозов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Тайваньский производитель электроники Foxconn Technology Group сократил чистую прибыль на 13% в четвертом квартале 2024 года, несмотря на рост выручки.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила 46,33 млрд новых тайваньских долларов ($1,4 млрд).

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне 53,94 млрд новых тайваньских долларов.

Выручка Foxconn в минувшем квартале увеличилась на 15% и достигла 2,13 трлн новых тайваньских долларов.

Валовая рентабельность понизилась на 4 базисных пункта с предыдущего квартала, до 6,15%, на фоне активных инвестиций в производство серверов, поддерживающих технологии искусственного интеллекта. Компания ожидает, что выручка в этом сегменте превысит 1 трлн новых тайваньских долларов в 2025 году.

Foxconn является крупнейшим сборщиком iPhone и давним партнером Apple Inc.