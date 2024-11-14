Foxconn увеличила чистую прибыль в III кв. на 14%, лучше прогноза

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple, увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 14% в годовом выражении.

Согласно отчету компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 49,3 млрд новых тайваньских долларов ($1,5 млрд) по сравнению с 43,1 млрд долларов годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков для этого показателя составлял 45,9 млрд долларов.

Квартальная выручка Foxconn выросла на 20% и достигла 1,9 трлн долларов.

В октябре продажи компании увеличились на 9% - до максимальных для этого месяца 804,8 млрд долларов.

"Второе полугодие - это традиционно пиковый сезон для индустрии информационно-коммуникационных технологий, поэтому бизнес, как ожидается, будет постепенно набирать обороты квартал за кварталом, - говорится в ее сообщении. - В четвертом квартале прогнозируется рост бизнеса как в квартальном, так и в годовом выражении".