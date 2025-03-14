ЦБ РФ повысил прогноз по прибыли банков на 2025 год до 3-3,5 трлн рублей

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ повысил прогноз по прибыли банковского сектора на 2025 год до 3-3,5 трлн рублей с 2,7-3,2 трлн рублей ранее, говорится в аналитическом обзоре регулятора.

Банки в 2024 году получили рекордные 3,8 трлн рублей прибыли.

ЦБ прогнозирует, что прибыль банковского сектора в 2026 году составит 3,2-3,8 трлн рублей.

Чистая процентная маржа банков в 2025 году составит 4-4,4% (прогноз сохранен).

Стоимость риска по корпоративному портфелю в 2025 году ожидается на уровне 0,8-1,2%, розничному - 2,5-2,9% (прогнозы остались неизменными).