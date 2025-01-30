Банки РФ в 2024 году заработали рекордные 3,8 трлн рублей чистой прибыли

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Банки РФ в 2024 году показали рекордную чистую прибыль в размере 3,8 трлн рублей, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Прошлый рекорд по прибыли банки показали в 2023 году, заработав 3,3 трлн рублей.

Как говорится в обзоре, в декабре чистая прибыль сектора сократилась в 2,8 раза по сравнению с ноябрьским показателем и составила 187 млрд рублей. Доходность на капитал (ROE) соответственно снизилась до 13% с 37%. На сокращение прибыли повлияли убыток от отрицательной переоценки валюты (-120 млрд рублей после +162 млрд в ноябре) из-за укрепления рубля к доллару (+6% после ослабления на 10% в ноябре ), рост операционных расходов на 184 млрд рублей в основном из-за традиционного увеличения расходов на персонал под конец года (+44 млрд рублей), а также обесценение нематериальных активов (+43 млрд рублей) у отдельных банков.

Поддержали декабрьскую прибыль значительные дивиденды от дочерних финансовых организаций (66 млрд рублей к ноябрю), а также положительная переоценка ОФЗ (+19 млрд рублей) вследствие падения доходности на всех сроках.

По предварительным данным, в декабре показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) вырос на 0,4 п.п., до 12,5% из за опережающего роста капитала (+1,7%) при снижении взвешенных по риску активов (-1,4%). Запас капитала (до нормативов) вырос до около 7 трлн рублей (+8%).

ЦБ отмечает, что регулятивный капитал за год вырос несколько меньше балансового (на 1,8 трлн рублей), так как из него еще вычитаются вложения в нематериальные активы и отложенные налоговые активы. Такое увеличение регулятивного капитала способно обеспечить потенциальный прирост кредитования на уровне 11-12% (с учетом среднего риск-веса 100%). Однако это достаточно условная оценка, так как в реальности она будет зависеть от того, сколько придется на корпоративное и на розничное кредитование, а также от качества последнего (по рискованным розничным кредитам риск-веса существенно выше из-за макронадбавок).

Регулятор прогнозировал, что в 2025 году прибыль сектора снизится до 2,7-3,2 трлн рублей под влиянием роста кредитных рисков и снижения маржи.