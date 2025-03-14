США одобрили выделение $5 млрд на СПГ-проект TotalEnergies в Мозамбике

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа разблокировала выделение финансирования на $5 млрд для проекта TotalEnergies по строительству завода по сжижению природного газа (СПГ) мощностью 20 млн т/год в Мозамбике, пишет FT.

Министр энергетики Мозамбика сообщил, что американский Export-Import Bank (Exim) подтвердил выделение на проект $4,7 млрд, изначально одобренных в 2020 году во время первого срока Трампа.

С 2021 года работы были заморожены, TotalEnergies объявила форс-мажор после того, как исламистские повстанцы убили несколько местных жителей и сотрудников недалеко от площадки, где предполагалось строить завод.

В проекте задействованы американские рабочие места, и ожидается, что американские субподрядчики получат до 30% стоимости контракта, а финансирование может помочь сохранить влияние США в регионе, однако тем временем Трамп и Илон Маск стремятся сократить федеральные расходы, отмечает FT.

Кредит Exim был частью основного финансирования на $14,9 млрд, которое TotalEnergies согласовала с рядом экспортных кредитных агентств и банков в 2020 году.

TotalEnergies заявила, что ситуация с безопасностью за последние месяцы стабилизировалась, и ей удалось убедить финансовых спонсоров подтвердить свою поддержку.

Глава компании Патрик Пуянне лоббировал у старших должностных лиц администрации Байдена, чтобы они одобрили финансирование до инаугурации Трампа, говорится в публикации. Он предупреждал в письмах, что переход власти может привести к "дополнительным и длительным задержкам", которые могут "подорвать уже существующую и одобренную структуру финансирования и остановить весь проект".

TotalEnergies также привлекла консалтинговую компанию Primus Responsum, чтобы воздействовать на Exim, предложив премию в размере $250 тысяч, если организация сможет успешно подтвердить проект до инаугурации Трампа в январе.

Банк предоставил одобрение, несмотря на то, что Трамп приступил к федеральной программе сокращения расходов, возглавляемой так называемым Департаментом эффективности правительства Маска (DOGE). Администрация также заморозила большую часть иностранной помощи. Хотя поддержка США была, безусловно, крупнейшим элементом пакета финансирования, проект СПГ также изначально получил финансовую поддержку от правительств Великобритании и Нидерландов. Решение Exim усилит давление на эти правительства, чтобы они предложили аналогичное повторное одобрение своего финансирования.

В прошлом месяце FT сообщила, что британское правительство изучает правовые средства, чтобы освободиться от обязательств на сумму $1,15 млрд, взятых им в июне 2020 года в виде прямых займов и гарантий.

Издание отмечает, что защитники окружающей среды выступают против этого проекта, а его строительство было связано с обвинениями в нарушении прав человека в отношении мозамбикских военнослужащих, которым поручено обеспечивать безопасность этого района.

Политическая нестабильность в Мозамбике после спорных выборов в конце 2024 года также задержала прогресс в возобновлении проекта. Президент Даниэль Чапо, вступивший в должность в январе, сделал защиту газового проекта и подавление антиправительственного мятежа краеугольным камнем своей предвыборной кампании.