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Total эвакуирует весь персонал с СПГ-проекта в Мозамбике

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Компания Total подтвердила вывод всего персонала с СПГ-проекта в Мозамбике и объявила форс-мажор. Это решение связано с изменением ситуации с безопасностью в провинции Кабо-Дельгадо, где велись работы по проекту.

"Total выражает солидарность с правительством и населением Мозамбика и выражает пожелание, чтобы действия правительства Мозамбика и его региональных и международных партнеров позволили надолго восстановить безопасность и стабильность в провинции Кабо Дельгадо", - говорится в пресс-релизе.

В январе из-за активизации повстанцев в этой провинции Total эвакуировала с объекта большую часть персонала. 24 марта компания решила возобновить строительные работы, поскольку правительство Мозамбика объявило зоной безопасности территорию в 25 км вокруг стройки. Ровно 24 марта повстанцы атаковали Палму - город в десяти километрах от строящегося предприятия Total. 30 марта Total объявила, что минимизирует численность персонала на площадке.

Мозамбик - бывшая колония Португалии - получил независимость от метрополии в 1975 году после длительного периода вооруженной борьбы. 30 марта правительство Португалии решило направить в бывшую колонию 60 военных для тренировки местного спецназа.

Total - оператор проекта Area 1 Mozambique LNG стоимостью $20 млрд мощностью 13,1 млн т в год (двумя линиями). Завод будет строить консорциум американской McDermott, японской Chiyoda и итальянской Saipem (СП CCS). Он будет снабжаться газом с месторождений Golfinho и Atum на "Участке 1".

СПГ уже законтрактован по долгосрочным контрактам в объеме 11,1 млн тонн в год с покупателями в Европе и Азии в основном с нефтяной привязкой в цене. Часть добываемого газа также пойдет на внутренний рынок страны.

Участники проекта - Total (26,5%), ENH Rovuma Area Um, S.A. (15%), Mitsui E&P Mozambique Area1 Ltd. (20%), ONGC Videsh Ltd. (10%), Beas Rovuma Energy Mozambique Limited (10%), BPRL Ventures Mozambique B.V. (10%) и PTTEP Mozambique Area 1 Limited (8,5%).

Total Мозамбик Палма Кабо-Дельгадо Португалия

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