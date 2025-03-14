Фьючерсы на золото впервые превысили $3 тыс. за унцию

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Котировки самых активно торгуемых фьючерсов на золото впервые в истории превысили отметку в $3 тыс. за унцию за счет повышенного спроса на защитные активы.

Апрельские фьючерсы на золото дорожают на 0,6% в ходе торгов в пятницу и торгуются на уровне $3008,5 за унцию. С начала года стоимость золота выросла на 12,9%.

Спотовая цена золота выросла на 0,5%, достигнув $2995,5 за унцию.

"Рынок золота не просто реагирует на экономическую ситуацию – он обнажает более глубокие структурные вопросы, которые способны изменить отрасль", - отметил операционный директор трейдинговой компании Allegiance Gold Алекс Эбкарян.

"Золото переживает бычий тренд и игнорирует потенциальные негативные факторы вроде роста доходности гособлигаций США и краткосрочного фиксирования прибыли, - сказал эксперт в интервью MarketWatch. - Вместо этого цены реагируют на общие макроэкономические страхи: снижение потребительского доверия, упрямо высокую инфляцию, рост числа увольнений и геополитическую неопределенность вокруг пошлин".

Поддержку золоту также оказывает ослабление доллара. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), в пятницу прибавляет 0,15%, однако с начала года он просел на 4,15%.

Есть вероятность, что доллар прошел свой пик, и, если это так, курс американской валюты может продолжить снижение в ближайшие год или два, что "создает структурный спрос на золото", сказал стратег TradeStation Дэвид Рассел.