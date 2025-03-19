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Фьючерсы на золото обновили рекорд

Фьючерсы на золото обновили рекорд
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Котировки самых активно торгуемых фьючерсов на золото в среду обновили рекорд благодаря уходу инвесторов от риска на фоне повышенной геополитической напряженности и ситуации вокруг пошлин.

Апрельские фьючерсы на золото дорожают на 0,1% в ходе торгов в среду и торгуются на уровне $3045 за унцию. При этом в ходе сессии котировки достигали $3052,5 за унцию.

С начала года стоимость золота выросла на 14,6%, за последние 12 месяцев - на 34,1%.

Израиль нанес самый смертельный удар по Газе с момента прекращения огня в рамках конфликта с ХАМАС и предупредил, что это "только начало", пишет Trading Economics.

Между тем американские пошлины, включая 25-процентные сборы на сталь и алюминий, усилили напряженность в мировой торговле, а в начале апреля должны начать действие встречные пошлины Вашингтона на импорт из стран, облагающих пошлинами товары из США.

"Планируется ввести пошлины 2 апреля", - сказали в Белом доме.

"Если пошлинные и непошлинные барьеры не будут уравнены или пошлины США не будут выше, эти пошлины вступят в силу", - цитирует агентство Reuters высказывание представителя Белого дома.

Кроме того, в среду подведет итоги очередного заседания Федеральная резервная система (ФРС), которая наряду с решением по процентной ставке обнародует новые прогнозы в отношении экономики США.

Израиль США ХАМАС ФРС
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