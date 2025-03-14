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Brent подорожала до $70,6 за баррель

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост в пятницу и прибавляют более 1% на фоне ужесточения Вашингтоном санкций в отношении Ирана и России.

Накануне США внесли в санкционные списки одно физическое и 17 юридических лиц, а также 13 судов, связанных с Ираном, сообщило Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). Кроме того, Белый дом не стал продлевать действие истекшей 12 марта лицензии, позволявшей зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки.

К 13:22 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,72 (1,02%) до $70,6 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,76 (1,14%), до $67,31 за баррель.

Слабая поддержка Россией предложения о 30-дневном перемирии с Украиной снизила ожидания скорого урегулирования российско-украинского конфликта, отметил аналитик IG Тони Сикамор.

"Есть ощущение, что США не снимут санкции, пока не будет достигнута договоренность о прекращении огня", - сказал эксперт.

Между тем эскалация напряженности в международной торговле продолжает сдерживать рост нефтяных цен. Инвесторы опасаются, что торговая война негативно отразится на экономическом росте и спросе на нефть.

Президент США Дональд Трамп накануне пригрозил новыми пошлинами Евросоюзу, а также сказал, что не намерен отменять пошлины на сталь и алюминий. Кроме того, Трамп подтвердил, что зеркальные меры против стран, облагающих пошлинами американские товары, могут вступить в силу уже 2 апреля.

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