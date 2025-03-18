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Brent подорожала до $71,95 за баррель

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост во вторник на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Аналитики опасаются, что эскалация конфликтов в этом регионе может привести к росту расходов на транспортировку нефти и усилить риски, связанные с поставками.

К 14:10 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,88 (1,22%) до $71,95 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,87 (1,29%), до $68,45 за баррель.

15 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ о начале операции по нанесению мощных ударов по йеменским мятежникам-хуситам. Кроме того, в понедельник он возложил ответственность за все атаки хуситов в Красном море на Иран, который обвинил в оказании им всесторонней поддержки.

Армия обороны Израиля сообщила, что наносит массированные удары по объектам, принадлежащим ХАМАС, в секторе Газа.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывают надежды на оживление роста экономики Китая после сообщений о запланированных Пекином мерах по стимулированию потребления, а также выхода обнадеживающих статистических данных КНР.

Фактором, ограничивающим повышение цен на нефть, являются ожидания урегулирования российско-украинского конфликта, которое может повлечь смягчение санкций против нефтяного экспорта России. Трамп подтвердил накануне, что планирует провести телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным во вторник.

Brent WTI Газа Иран США ХАМАС Израиль
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