Мантуров заявил о готовности РФ создать агропромышленный хаб в Катаре

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Россия может рассмотреть создание в Катаре агропромышленного хаба, готова наращивать поставки халяльной продукции агропромышленного комплекса (АПК), заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе пятого заседания совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в Дохе.

"Уже сейчас в структуре нашего товарооборота преобладают зерновые, прежде всего, пшеница и ячмень. Готовы увеличить отгрузки сельскохозяйственной продукции, в том числе халяльной. Имея в виду не только обеспечение продовольственной безопасности Катара, но и создание в вашей стране регионального агропромышленного хаба. Среди перспективных экспортных товаров также можно выделить говядину, мясо птицы, подсолнечное масло и кондитерские изделия", - процитировали слова Мантурова в его секретариате.

В заседании МПК со стороны Катара принял председатель Совета министров, министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.

Как отмечается в пресс-релизе российской стороны, в ходе заседания стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в области торговли, инвестиций и финансов, транспорта и цифровых технологий, а также в гуманитарных проектах, включая культуру, спорт и образование.

Особое внимание, как отметили в секретариате Мантурова, было уделено промышленной кооперации в таких отраслях как фармацевтика, судостроение, энергетическое машиностроение, в том числе в сфере возобновляемой энергетики.

В частности, РФ помимо поставки в Катар лекарственных средств, рассматривает локализацию производства на территории страны с трансфером соответствующих технологий. "Кроме того, возможности для кооперации открывают отечественные передовые разработки в области судостроения, в частности, это касается пассажирских судов на подводных крыльях и экологических бесшумных электросудов, которые успешно эксплуатируются в России", - отмечается в пресс-релизе.