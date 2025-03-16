Поиск

Мантуров заявил о готовности РФ создать агропромышленный хаб в Катаре

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Россия может рассмотреть создание в Катаре агропромышленного хаба, готова наращивать поставки халяльной продукции агропромышленного комплекса (АПК), заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе пятого заседания совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в Дохе.

"Уже сейчас в структуре нашего товарооборота преобладают зерновые, прежде всего, пшеница и ячмень. Готовы увеличить отгрузки сельскохозяйственной продукции, в том числе халяльной. Имея в виду не только обеспечение продовольственной безопасности Катара, но и создание в вашей стране регионального агропромышленного хаба. Среди перспективных экспортных товаров также можно выделить говядину, мясо птицы, подсолнечное масло и кондитерские изделия", - процитировали слова Мантурова в его секретариате.

В заседании МПК со стороны Катара принял председатель Совета министров, министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.

Как отмечается в пресс-релизе российской стороны, в ходе заседания стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в области торговли, инвестиций и финансов, транспорта и цифровых технологий, а также в гуманитарных проектах, включая культуру, спорт и образование.

Особое внимание, как отметили в секретариате Мантурова, было уделено промышленной кооперации в таких отраслях как фармацевтика, судостроение, энергетическое машиностроение, в том числе в сфере возобновляемой энергетики.

В частности, РФ помимо поставки в Катар лекарственных средств, рассматривает локализацию производства на территории страны с трансфером соответствующих технологий. "Кроме того, возможности для кооперации открывают отечественные передовые разработки в области судостроения, в частности, это касается пассажирских судов на подводных крыльях и экологических бесшумных электросудов, которые успешно эксплуатируются в России", - отмечается в пресс-релизе.

Катар Денис Мантуров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль укрепился к юаню благодаря надеждам на урегулирование украинского конфликта

Лагард предупредила о тяжелых последствиях торговых войн для мировой экономики

Лагард предупредила о тяжелых последствиях торговых войн для мировой экономики

В Госдуме в апреле обсудят "мокрый" лизинг самолетов для зарубежных рейсов

В Госдуме в апреле обсудят "мокрый" лизинг самолетов для зарубежных рейсов

Авиакомпании России в 2024 году вывели из эксплуатации 58 воздушных судов

Авиакомпании России в 2024 году вывели из эксплуатации 58 воздушных судов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6030 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов190 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе367 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });