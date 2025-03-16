РФ в 2024 году экспортировала в Катар продукции АПК на $65,2 млн

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Объем экспорта сельскохозяйственной продукции из РФ в Катар составил $65,2 млн, сообщил в воскресенье журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам визита в Доху.

"По итогам 2024 года Россия поставила в Катар сельскохозяйственной продукции на 65,2 млн долларов - это превысило показатели 2023 года, при этом основу экспорта составляют поставки пшеницы и ячменя", - сказал он.

"В 2025 году также ожидаем увеличения отгрузок", - добавил первый вице-премьер.

Ранее в воскресенье после заседания российско-катарской межправкомиссии Мантуров сообщил, что РФ готова предложить Катару создание в стране регионального агропромышленного хаба.

Он также отметил, что российские промышленные компании заинтересованы в локализации производств в Катаре.

"Ряд наших компаний проводит работу по выходу на рынок Катара не только в контексте налаживания поставок, но и в части возможной локализации. В рамках МПК нами был подготовлен и передан катарским партнерам пакет предложений и инициатив по сотрудничеству в таких сферах, как фармацевтика, автомобилестроение, судостроение, нефтегазовое машиностроение, возобновляемая энергетика, цифровые технологии, транспорт и инфраструктура", - сказал Мантуров.