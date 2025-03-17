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Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился до 35%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы - один из ключевых индикаторов для мирового рынка - опустился до 35%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe.

Текущий уровень (35,01% по итогам газовых суток 15 марта) на 11 процентных пунктов отличается от среднего значения предыдущих пяти лет (46%). За историю наблюдений GIE (база ведется с 2011 года) в восьми годах на ту же дату запасы были выше и только в шести - ниже текущего показателя.

Погоду в Европе нельзя назвать экстремально холодной - она соответствует климатической норме. В феврале в регионе было на один градус Цельсия ниже нормы, хотя на пять градусов ниже прошлогоднего показателя. Температура воздуха в марте складывается на два градуса выше климатической нормы и почти вровень с прошлогодней.

В истории наблюдений GIE сезон нетто-отбора в Европе завершается в начале апреля - средний срок перехода от нетто-отбора к нетто-закачке приходится на 3 апреля. Крайние сроки интервала перехода от отбора к закачке - от 22 марта (в 2019 году) до 19 апреля (в 2021 году).

Европейский рынок на фоне возврата погодных условий от аномального тепла в предыдущие годы к климатической норме в текущем отопительном сезоне потребовал для себя дополнительных объемов газа. Европа в феврале 2025 года импортировала 8,338 млн тонн СПГ, что на 12% или 893 тысячи тонн больше, чем годом ранее. В марте Европа продолжает наращивать импорт СПГ (предварительно, рост на 12% - до 9,2 млн тонн). А дальше - в летний период региону надо будет найти на рынке намного больший, чем в предыдущие годы, объем СПГ для восполнения растраченных за зиму запасов в подземных хранилищах. Ситуацию осложняет остановка транзита через Украину российского газа, который всегда выполнял для европейского региона роль балансирующего и при этом крупнейшего источника поставок.

Европа сохраняет жесткое регуляторное требование обеспечить не менее 90% запасов в хранилищах к 1 ноября. В этом сезоне необходимость выполнения этой директивы ЕС в условиях искусственных ограничений на поставки газа "Газпрома" окажет серьёзную поддержку ценам на газ по всему миру.

Текущий уровень цен в Европе находится ниже $500 за тысячу кубометров. Контракт "на день вперед" на голландском хабе TTF закрылся на уровне $476.

Помимо необходимости тратить больше газа на отопление, энергетика Европы вынуждена компенсировать газовой генерацией недопоставки энергии от ветроэнергетических мощностей. С начала марта 2025 года ветряки обеспечили лишь около 15% потребностей региона в электроэнергии, в то время как в марте 2024 года их вклад был намного выше - в среднем 19%.

TTF Газпром Европа GIE
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