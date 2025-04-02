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Евросоюз в марте обновил рекорд импорта СПГ

Холода затягивают отбор газа из хранилищ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Европа в марте 2025 года получила с терминалов по приему СПГ 12,683 млрд кубометров газа (в сжиженном виде это 9,756 млн тонн), что является абсолютным рекордом за историю европейской газовой отрасли. Рост к показателю марта 2024 года составляет 19%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

Уровень использования регазификационных мощностей в марте 2025 достиг 54%. В марте в среднем Европа получала с СПГ-терминалов по 409 млн куб. м в сутки (максимум - 449 млн куб. м).

Интенсивная скупка СПГ Европой может сохраниться на все лето, так как подземные хранилища региона опустошены после чуть более холодной, чем обычно, зимы.

Запасы газа в подземных хранилищах Европы по итогам марта сократились до 33,59%. Это на 11,33 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет (44,92%).

Минувшая зима (2024-2025 годов) в Европе была самой холодной за последние четыре отопительных сезона. А если не принимать во внимание профицитный сезон зимы 2022-2021 годов (тогда потребление было понижено из-за ограничительных мер против пандемии), то она оказывается самой напряженной за последние шесть периодов.

В ближайшие дни Европа должна начинать сезон закачки, однако переменчивая весенняя погода заставляет продолжать отбор. Так, в минувшую пятницу, 28 марта (во внимание стоит принимать только рабочие дни), ПХГ ЕС в среднем показали небольшое превышение закачки над отбором, однако холодная погода понедельника, 31 марта, заставила продолжать интенсивный отбор. Актуальный прогноз погоды обещает региону еще несколько волн прохлады в ближайшие недели.

В истории наблюдений GIE сезон нетто-отбора в Европе завершается в начале апреля - средний срок перехода от нетто-отбора к нетто-закачке приходится на 3 апреля. Крайние сроки интервала перехода от отбора к закачке - от 22 марта (в 2019 году) до 19 апреля (в 2021 году).

Регулирование ЕС требует к 1 ноября заполнять ПХГ до 90%, и в этом году достижение этой цели будет особенно сложным и дорогостоящим, ведь Украина остановила транзит газа "Газпрома" по своей территории.

Если бы закачка началась прямо сейчас, то потребовалось бы обеспечить средний темп пополнения запасов свыше 290 млн куб. м в сутки (это 3/4 всего импорта посредством СПГ в настоящее время) (при среднем за последние пять лет в 240 млн куб. м в сутки).

При этом в летний период помимо закачки газа перед отраслью стоит еще одна важная задача - профилактические ремонты на объектах добычи и транспорта с остановкой производственных мощностей. А это будет еще сильнее снижать наличие ресурсов газа для закачки.

Gas Infrastructure Europe Газпром Евросоюз Европа СПГ ПХГ Украина
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