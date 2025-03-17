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Банк UBS увеличил бонусный пул на 4,4%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - UBS Group AG увеличил бонусный пул по итогам 2024 года, при этом главный исполнительный директор швейцарского банка Серджио Эрмотти не получил максимально возможное вознаграждение.

Всего банк направил на выплату бонусов за прошлый год $4,7 млрд против $4,5 млрд годом ранее.

Эрмотти в целом заработал почти 15 млн швейцарских франков ($17 млн). За девять отработанных месяцев предыдущего года он получил 14,4 млн франков.

Вознаграждение гендиректора включает в себя базовую зарплату в размере 2,8 млн франков и бонус в 12,1 млн франков, при этом по внутреннему регламенту бонус может превышать зарплату в 7 раз, отмечает Bloomberg.

Эрмотти вернулся на должность CEO швейцарского банка в апреле 2023 года, после заключения сделки по покупке Credit Suisse. До этого он возглавлял банк в течение 9 лет, до ноября 2020 года.

Credit Suisse UBS Серджио Эрмотти Швейцария
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