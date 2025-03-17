ОЭСР ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2025 г. до 3,1%, в 2026 г. - до 3%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила оценку роста мировой экономики в ближайшие два года.

Теперь прогнозируется, что рост глобального ВВП составит 3,1% в 2025 году и 3% в следующем году. В декабре ожидалось повышение на 3,3% в оба года.

Замедление темпов роста по сравнению с 3,2% в 2024 году будет обусловлено "торговыми барьерами в ряде экономик G20 и возросшей геополитической и политической неопределенностью, влияющей на инвестиции и расходы домохозяйств", отмечается в обновленном прогнозе ОЭСР.

"Последние показатели активности начали указывать на ухудшение перспектив мирового роста. Настроения бизнеса и потребителей ослабли в некоторых странах, а показатели неопределенности экономической политики заметно выросли во всем мире, - говорится в отчете. - Значительные изменения произошли в торговой политике, которые, если они сохранятся, ударят по мировому росту и увеличат инфляцию".

Также в документе отмечается сохранение инфляционного давления во многих государствах.

Инфляция в странах G20 в 2025 году ожидается на уровне 3,8%, в 2026 году - 3,2%. Это на 0,3 процентного пункта выше декабрьской оценки.

ОЭСР понизила прогноз роста ВВП США в 2025 году до 2,2% с 2,4%, в следующем году - до 1,6% с 2,1% ранее.

Экономика еврозоны вырастет на 1% в текущем году (ранее ожидался рост на 1,3%), в 2026 году - на 1,2% (а не на 1,5%). В том числе оценка подъема ВВП Германии пересмотрена до 0,4% с 0,7% и до 1,1% с 1,2% соответственно.

Японская экономика, согласно новому прогнозу, вырастет на 1,1% в этом году и на 0,2% в следующем году. Ранее предполагалось увеличение на 1,5% и 0,6% соответственно.

ОЭСР повысила прогноз темпов роста экономики Китая в текущем году до 4,8% с 4,7%, сохранив оценку на будущий год без изменения - 4,4%.

Самой быстрорастущей из крупнейших экономик мира останется Индия. ОЭСР ожидает роста ВВП страны в 2025 фингоду, который начнется в апреле, на 6,4% (ранее 6,9%) и в 2026 фингоду на 6,6% (6,8%).

"Значительные риски сохраняются. Дальнейшая фрагментация мировой экономики является ключевой проблемой. Более высокое и широкое увеличение торговых барьеров ударит по росту во всем мире и увеличит инфляцию. Более сильная, чем ожидалось, инфляция приведет к более ограничительной денежно-кредитной политике и может привести к разрушительной переоценке на финансовых рынках, - отмечается в обзоре. - Более высокие государственные расходы на оборону могут поддержать экономический рост в краткосрочной перспективе, но потенциально усугубят долгосрочное фискальное давление".