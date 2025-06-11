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ОЭСР отметила замедление роста ВВП G20 в I квартале до 0,8%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Экономика государств G20 в первом квартале 2025 года увеличилась на 0,8% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в предварительном отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Темпы роста ВВП замедлились по сравнению с 0,9% в третьем и четвертом кварталах 2024 года.

При этом в разных государствах была зафиксирована различная динамика. Так, ВВП Южной Кореи и США в январе-марте снизился на 0,2% и 0,1% соответственно, в Японии было зафиксировано нуле‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌вое изменение. Наиболее существенные темпы повышения были отмечены в Индии (на 2%), Бразилии (на 1,4%) и Китае (на 1,2%).

Экономика стран G20 в первом квартале выросла на 3,4% в годовом выражении, как и в октябре-декабре.

Самый значительный подъем показал ВВП Индии (на 6,9%), Китая (на 5,4%) и Индонезии (на 4,8%). При этом объем экономики Южной Кореи сократился на 0,3%, что стало наиболее сильным снижением среди стран "двадцатки".

ОЭСР с четвертого квартала 2021 года не учитывает данные по России.

G20 ОЭСР США Китай Япония Индия
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