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UBS повысил прогноз для золота до $3200 за унцию

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Фьючерсы на золото могут вырасти в цене до $3,2 тысячи за унцию в четвертом квартале 2025 года на фоне повышенного спроса на защитные активы, полагают аналитики швейцарского банка UBS.

Предыдущий прогноз предусматривал рост котировок до $3 тысяч за унцию, однако фьючерсы преодолели эту отметку на прошлой неделе.

Эскалация торговых конфликтов подчеркивает роль драгметалла в качестве актива "тихой гавани", отметили эксперты UBS под руководством Уэйна Гордона и Джованни Стауново. По их мнению, дополнительный спрос на золото подстегнут опасения рецессии в США.

"Мы по-прежнему считаем, что решение иметь в инвестиционном портфеле около 5% золота будет оптимальным с точки зрения долгосрочной диверсификации", - написали они.

Основатель и инвестиционный директор DoubleLine Capital Джеффри Гундлах установил еще более оптимистичную целевую стоимость для золота - $4 тысячи за унцию.

"Золото продолжает ралли, о котором мы говорили уже пару лет, - сказал инвестор, получивший прозвище "король облигаций". - Я сделаю смелый прогноз и скажу, что золото доберется до отметки $4 тысячи".

Гундлах добавил, что не уверен, что это случится в этом году. При этом он отметил, что покупки золота со стороны центробанков растут "по очень, очень резкой траектории", и это вряд ли изменится в ближайшее время.

По его мнению, вероятность рецессии в американской экономике в текущем году составляет около 60%.

Апрельские фьючерсы на золото слабо меняются в цене днем в понедельник и торгуются на уровне $3002,8 за унцию. С начала года стоимость золота выросла на 12,7%.

Как отмечает MarketWatch, в январе 1980 года - в разгар периода особенно высокой инфляции в США, превышавшей 14%, - котировки золота достигали $873 за унцию. С учетом инфляции в пересчете на современные деньги это составляет порядка $3,580 тыс. за унцию, по данным Dow Jones Market Data.

Dow Jones UBS США Джеффри Гундлах Уэйн Гордон Джованни Стауново
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