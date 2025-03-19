Fitch повысило прогноз цен на медь, алюминий и золото на ближайшие годы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело в сторону повышения прогноз цен на медь и алюминий на ближайшие годы из-за дисбаланса на глобальном рынке, на золото - из-за геополитической напряженности.

Также эксперты скорректировали оценку стоимости для коксующегося и энергетического угля, платины, палладия и лития на 2025 год, отразив краткосрочные ценовые факторы, говорится в сообщении агентства. Ожидания для железной руды, никеля, цинка и кобальта остались на прежнем уровне.

Кроме того, аналитики добавили прогноз стоимости сырья в 2028 году.

"Торговые пошлины США, вероятно, будут иметь последствия для мировой экономики и, таким образом, увеличат волатильность цен на металлы", - отмечается в отчете.

Повышение прогнозов для меди на 2025-2027 годы отражает жесткий баланс на мировом рынке в краткосрочной и среднесрочной перспективе из-за по-прежнему растущего спроса со стороны Китая, хотя темпы роста замедляются до 2-3% в год с 7% в 2023 году. Потребление рафинированной меди в КНР составляет почти 60% мирового спроса.

Снижение прогноза по коксующемуся углю на этот год отражает более слабый спрос на сталь в Китае, Европе, Японии и Южной Корее. Между тем на поставки угля повлияли перебои в работе нескольких шахт и суровые погодные условия. Спрос на коксующийся уголь, вероятно, восстановится только ближе к концу текущего года, когда в Индии и Юго-Восточной Азии будут введены в эксплуатацию новые доменные печи.

Более высокие прогнозы по алюминию на 2025-2026 гг. поддерживаются увеличением спроса, особенно на развитых рынках и в Китае, и ограниченным ростом предложения, а также подорожанием глинозема из-за перебоев с поставками.

Повышение ожиданий по ценам на золото на 2025-2027 годах обусловлено более высокой геополитической премией из-за того, что драгметалл считается "безопасной гаванью".

"Опасения по поводу торговой войны и волатильность на рынках акций и облигаций увеличили приток инвестиций в золото, что привело к рекордным ценам. Геополитические риски и растущая обеспокоенность инвесторов относительно инфляции и суверенного долга должны поддержать цены в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - сообщается в отчете Fitch.

Ожидания для платины и палладия на этот год были понижены в связи с вероятной коррекцией цен из-за последствий торговой войны. "Мы ожидаем, что поставщики в конечном итоге сократят производство, что приведет к восстановлению цен в соответствии с нашими допущениями в 2026 году", - отмечают аналитики агентства.

Понижение ценовых прогнозов для энергетического угля на 2025 год отражает более слабый спрос, особенно со стороны Китая и Индии, где его запасы остаются высокими.

Ухудшение оценок для лития на текущий год отражает рост поставок из Китая и стран Африки, что способствует насыщению рынка, несмотря на высокий спрос со стороны производителей электромобилей, говорится в сообщении Fitch.

Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):

2025г 2025г 2026г 2026г 2027г 2027г 2028г среднеср. прогноз старый новый старый новый старый новый новый старый новый никель 16000 16000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 медь 8500 8800 7500 8000 7500 8000 7500 7500 7500 цинк 2700 2700 2600 2600 2500 2500 2500 2500 2500 алюминий 2400 2500 2400 2500 2300 2300 2300 2300 2300 железная руда, Китай 90 90 85 85 75 75 70 70 70 золото, $ за унцию 2100 2400 1700 2100 1700 2000 1800 1600 1600 коксующийся уголь 190 180 180 180 180 180 180 170 170 энергетический уголь, Австралия 100 95 90 90 90 90 85 75 80 энергетический уголь, Китай 100 95 90 90 90 90 85 85 80 платина, $ за унцию 1050 975 1050 1050 1050 1050 1000 900 900 палладий, $ за унцию 1050 975 1050 1050 1050 1050 1000 900 900 родий, $ за унцию 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3500 3000 3000 литий 11000 10300 12000 12000 14000 14000 14000 18000 18000 кобальт 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000



