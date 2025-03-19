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Fitch повысило прогноз цен на медь, алюминий и золото на ближайшие годы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело в сторону повышения прогноз цен на медь и алюминий на ближайшие годы из-за дисбаланса на глобальном рынке, на золото - из-за геополитической напряженности.

Также эксперты скорректировали оценку стоимости для коксующегося и энергетического угля, платины, палладия и лития на 2025 год, отразив краткосрочные ценовые факторы, говорится в сообщении агентства. Ожидания для железной руды, никеля, цинка и кобальта остались на прежнем уровне.

Кроме того, аналитики добавили прогноз стоимости сырья в 2028 году.

"Торговые пошлины США, вероятно, будут иметь последствия для мировой экономики и, таким образом, увеличат волатильность цен на металлы", - отмечается в отчете.

Повышение прогнозов для меди на 2025-2027 годы отражает жесткий баланс на мировом рынке в краткосрочной и среднесрочной перспективе из-за по-прежнему растущего спроса со стороны Китая, хотя темпы роста замедляются до 2-3% в год с 7% в 2023 году. Потребление рафинированной меди в КНР составляет почти 60% мирового спроса.

Снижение прогноза по коксующемуся углю на этот год отражает более слабый спрос на сталь в Китае, Европе, Японии и Южной Корее. Между тем на поставки угля повлияли перебои в работе нескольких шахт и суровые погодные условия. Спрос на коксующийся уголь, вероятно, восстановится только ближе к концу текущего года, когда в Индии и Юго-Восточной Азии будут введены в эксплуатацию новые доменные печи.

Более высокие прогнозы по алюминию на 2025-2026 гг. поддерживаются увеличением спроса, особенно на развитых рынках и в Китае, и ограниченным ростом предложения, а также подорожанием глинозема из-за перебоев с поставками.

Повышение ожиданий по ценам на золото на 2025-2027 годах обусловлено более высокой геополитической премией из-за того, что драгметалл считается "безопасной гаванью".

"Опасения по поводу торговой войны и волатильность на рынках акций и облигаций увеличили приток инвестиций в золото, что привело к рекордным ценам. Геополитические риски и растущая обеспокоенность инвесторов относительно инфляции и суверенного долга должны поддержать цены в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - сообщается в отчете Fitch.

Ожидания для платины и палладия на этот год были понижены в связи с вероятной коррекцией цен из-за последствий торговой войны. "Мы ожидаем, что поставщики в конечном итоге сократят производство, что приведет к восстановлению цен в соответствии с нашими допущениями в 2026 году", - отмечают аналитики агентства.

Понижение ценовых прогнозов для энергетического угля на 2025 год отражает более слабый спрос, особенно со стороны Китая и Индии, где его запасы остаются высокими.

Ухудшение оценок для лития на текущий год отражает рост поставок из Китая и стран Африки, что способствует насыщению рынка, несмотря на высокий спрос со стороны производителей электромобилей, говорится в сообщении Fitch.

Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):

2025г2025г2026г2026г2027г2027г2028гсреднеср.прогноз
старыйновыйстарыйновыйстарыйновыйновыйстарыйновый
никель160001600015000150001500015000150001500015000
медь850088007500800075008000750075007500
цинк270027002600260025002500250025002500
алюминий240025002400250023002300230023002300
железная руда, Китай909085857575707070
золото, $ за унцию210024001700210017002000180016001600
коксующийся уголь190180180180180180180170170
энергетический уголь, Австралия1009590909090857580
энергетический уголь, Китай1009590909090858580
платина, $ за унцию105097510501050105010501000900900
палладий, $ за унцию105097510501050105010501000900900
родий, $ за унцию400040004000400040004000350030003000
литий110001030012000120001400014000140001800018000
кобальт250002500025000250002500025000250002500025000


Fitch Китай США
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