Fitch повысило прогноз цен на медь, алюминий и золото на ближайшие годы
Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело в сторону повышения прогноз цен на медь и алюминий на ближайшие годы из-за дисбаланса на глобальном рынке, на золото - из-за геополитической напряженности.
Также эксперты скорректировали оценку стоимости для коксующегося и энергетического угля, платины, палладия и лития на 2025 год, отразив краткосрочные ценовые факторы, говорится в сообщении агентства. Ожидания для железной руды, никеля, цинка и кобальта остались на прежнем уровне.
Кроме того, аналитики добавили прогноз стоимости сырья в 2028 году.
"Торговые пошлины США, вероятно, будут иметь последствия для мировой экономики и, таким образом, увеличат волатильность цен на металлы", - отмечается в отчете.
Повышение прогнозов для меди на 2025-2027 годы отражает жесткий баланс на мировом рынке в краткосрочной и среднесрочной перспективе из-за по-прежнему растущего спроса со стороны Китая, хотя темпы роста замедляются до 2-3% в год с 7% в 2023 году. Потребление рафинированной меди в КНР составляет почти 60% мирового спроса.
Снижение прогноза по коксующемуся углю на этот год отражает более слабый спрос на сталь в Китае, Европе, Японии и Южной Корее. Между тем на поставки угля повлияли перебои в работе нескольких шахт и суровые погодные условия. Спрос на коксующийся уголь, вероятно, восстановится только ближе к концу текущего года, когда в Индии и Юго-Восточной Азии будут введены в эксплуатацию новые доменные печи.
Более высокие прогнозы по алюминию на 2025-2026 гг. поддерживаются увеличением спроса, особенно на развитых рынках и в Китае, и ограниченным ростом предложения, а также подорожанием глинозема из-за перебоев с поставками.
Повышение ожиданий по ценам на золото на 2025-2027 годах обусловлено более высокой геополитической премией из-за того, что драгметалл считается "безопасной гаванью".
"Опасения по поводу торговой войны и волатильность на рынках акций и облигаций увеличили приток инвестиций в золото, что привело к рекордным ценам. Геополитические риски и растущая обеспокоенность инвесторов относительно инфляции и суверенного долга должны поддержать цены в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - сообщается в отчете Fitch.
Ожидания для платины и палладия на этот год были понижены в связи с вероятной коррекцией цен из-за последствий торговой войны. "Мы ожидаем, что поставщики в конечном итоге сократят производство, что приведет к восстановлению цен в соответствии с нашими допущениями в 2026 году", - отмечают аналитики агентства.
Понижение ценовых прогнозов для энергетического угля на 2025 год отражает более слабый спрос, особенно со стороны Китая и Индии, где его запасы остаются высокими.
Ухудшение оценок для лития на текущий год отражает рост поставок из Китая и стран Африки, что способствует насыщению рынка, несмотря на высокий спрос со стороны производителей электромобилей, говорится в сообщении Fitch.
Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):
|2025г
|2025г
|2026г
|2026г
|2027г
|2027г
|2028г
|среднеср.
|прогноз
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|новый
|старый
|новый
|никель
|16000
|16000
|15000
|15000
|15000
|15000
|15000
|15000
|15000
|медь
|8500
|8800
|7500
|8000
|7500
|8000
|7500
|7500
|7500
|цинк
|2700
|2700
|2600
|2600
|2500
|2500
|2500
|2500
|2500
|алюминий
|2400
|2500
|2400
|2500
|2300
|2300
|2300
|2300
|2300
|железная руда, Китай
|90
|90
|85
|85
|75
|75
|70
|70
|70
|золото, $ за унцию
|2100
|2400
|1700
|2100
|1700
|2000
|1800
|1600
|1600
|коксующийся уголь
|190
|180
|180
|180
|180
|180
|180
|170
|170
|энергетический уголь, Австралия
|100
|95
|90
|90
|90
|90
|85
|75
|80
|энергетический уголь, Китай
|100
|95
|90
|90
|90
|90
|85
|85
|80
|платина, $ за унцию
|1050
|975
|1050
|1050
|1050
|1050
|1000
|900
|900
|палладий, $ за унцию
|1050
|975
|1050
|1050
|1050
|1050
|1000
|900
|900
|родий, $ за унцию
|4000
|4000
|4000
|4000
|4000
|4000
|3500
|3000
|3000
|литий
|11000
|10300
|12000
|12000
|14000
|14000
|14000
|18000
|18000
|кобальт
|25000
|25000
|25000
|25000
|25000
|25000
|25000
|25000
|25000