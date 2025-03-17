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Инвесторы вывели из американских ETF на биткойн $5,5 млрд за пять недель

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Американские ETF на биткойн зафиксировали самую продолжительную серию оттоков средств инвесторов с момента запуска в январе прошлого года, достигшую пяти недель.

За пять недель совокупный отток средств из 12 ведущих ETF составил более $5,5 млрд, показывают данные, собранные Bloomberg.

Биткойн резко снизился в цене вслед за другими рисковыми активами на фоне внешнеторговых конфликтов, спровоцированных президентом США Дональдом Трампом.

"Биткойн и другие криптовалюты по-прежнему зависят от макроэкономической ситуации, - сказал Грег Магадини из Amberdata. - Я не думаю, что динамика биткойна будет отличаться от динамики других рисковых активов в обозримом будущем".

Биткойн к 15:03 по московскому времени в понедельник дорожает на 0,5% и торгуется на отметке $83 541., по данным Coindesk. За последние три месяца его стоимость упала на 21,1%.

Coindesk США Дональд Трамп
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