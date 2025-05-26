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Приток средств в американские ETF с начала года составил рекордные $437 млрд

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Международные инвесторы вложили в американские биржевые фонды (ETF) $437 млрд с начала года, несмотря на повышенную волатильность на финансовых рынках, что является рекордным показателем для этого периода, по данным аналитической компании VettaFi. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Инвесторы рассматривают падение котировок как возможность для покупки активов", - отметил глава отдела исследований в VettaFi Тодд Розенблют.

Как считает WSJ, отчасти столь резкий приток активов вызван тем, что инвесторы выводят средства из фондов с активным управлением и переносят их в ETF, которые предлагают более низкие комиссионные и определенные налоговые льготы.

Основная доля денежного потока пришлась на два основных вида ETF - фонды акций и фонды облигаций.

Безусловным лидером по объему привлеченных средств стал фонд Vanguard Group, привязанный к индексу S&P 500. Этот фонд с крайне низкой комиссией привлек с начала года $65 млрд и стал крупнейшим в мире по объему активов. В прошлом году он привлек рекордные $116 млрд, в этом году, при сохранении текущих темпов, этот рекорд может быть превышен уже к октябрю.

"В период особой волатильности в начале апреля соотношение покупок к продажам составляло 5 к 1, - отметил главный инвестиционный директор Vanguard Грэг Дэвис. - Инвесторы накопили огромные запасы денежных средств, и они знают, что, когда активы продают, нужно пускать деньги в дело".

Ранее в мае глава инвесткомпании BlackRock Ларри Финк оценил общий объем средств под управлением фондов денежного рынка в $11 трлн. Часть этих средств также может в итоге оказаться в фондах акций и облигаций.

Ларри Финк BlackRock VettaFi Vanguard Group Грэг Дэвис Тодд Розенблют США
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