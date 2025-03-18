Доход РФ от пошлин на экспорт зерна в 2024 году был на 73,2 млрд рублей меньше прогноза

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Пополнение бюджета РФ в 2024 году за счет экспортных пошлин на пшеницу, ячмень, кукурузу, сою и подсолнечник оказалось на 73,246 млрд рублей меньше, чем прогнозировалось, сообщается в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета в 2024 году.

Согласно документу, прогноз доходов от поступления этих пошлин составлял 214 млрд 432,8 млн рублей. Фактически бюджет пополнился на 141 млрд 186,8 млн рублей.

В РФ со 2 июня 2021 года действует механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Экспортные пошлины также действуют на масличные культуры.