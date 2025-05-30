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РФ пока не планирует отказываться от экспортных пошлин на зерно

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Россия не будет отказываться от экспортных пошлин на зерно, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме в пятницу.

"Пошлина - тот механизм, который пока будет работать, пока мы от него не планируем отказываться", - сказал Патрушев.

Вместе с тем он сообщил, что базовая цена для расчета пошлин может быть скорректирована, такое поручение будет дано Минсельхозу.

"Сразу скажу, что мы делали это (корректировку базовой цены - ИФ) из года в год, и пошлина для нас является демпферным механизмом, который позволяет регулировать поставки на экспорт и на внутренний рынок", - заявил он.

"Коллеги, исходим из того, что экспорт - это важное направление, но для нас приоритет - это наш внутренний рынок, и исходя из этого мы будем принимать наше решение", - подчеркнул он.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15 875 рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16 875 рублей за тонну.

Дмитрий Патрушев Минсельхоз РФ
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