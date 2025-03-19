Европейские рынки акций завершили торги во вторник заметным ростом

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли по итогам торгов во вторник.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,61%, до 554,3 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,29%, германский DAX - 0,98%, французский CAC 40 - 0,5%, итальянский FTSE MIB - 1,31%, испанский IBEX 35 - 1,58%.

Депутаты Бундестага проголосовали за законопроект о смягчении ограничений на государственный долг, сообщили во вторник германские СМИ. Принятые поправки освобождают от ограничений расходы на оборону и безопасность. Они также предусматривают создание фонда в размере 500 млрд евро, финансируемого за счёт заимствований, для вложения средств в инфраструктуру Германии в течение последующих 12 лет.

Теперь законопроект должны передать в Бундесрат - орган представительства земель Германии, где он должен будет получить окончательное одобрение в пятницу.

Инвесторы ждут результата прошедших во вторник телефонных переговоров между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по урегулированию российско-украинского конфликта.

В среду завершится заседание Федеральной резервной системы (ФРС), а в четверг - Банка Англии. Эксперты в основном ожидают, что ФРС оставит процентную ставку в прежнем диапазоне 4,25-4,5% годовых, а британский регулятор сохранит стоимость заимствований на уровне 4,5%.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 во вторник стали акции британской Computacenter Plc (+11%), работающей в сфере IT-инфраструктуры. Заметный подъем показали бумаги британского онлайн-ритейлера Ocado Group (+8,3%), британского разработчика программного обеспечения Softcat (+8,1%), германского оборонного концерна Rheinmetall (+5,7%), итальянского производителя грузовиков Iveco Group (+5,2%).

Котировки бумаг других представителей европейского ВПК также повысились по итогам торгов, в том числе итальянской Leonardo - на 2,2%, французской Thales - на 1,5%, шведской Saab AB - на 1,4%, французского производителя истребителей Dassault Aviation - на 0,9%,

Рыночная стоимость британского страховщика Sabre Insurance поднялась на 6,1%. Компания отчиталась о росте доналоговой прибыли в 2024 году, а также сообщила о намерении в 2025 году выкупить собственные акции на сумму 5 млн фунтов ($6,5 млн).

Увеличилась капитализация компаний финансового и банковского сектора, включая CaixaBank (+5%), Bankinter (+4,4%), Deutsche Bank (+4,3%), Banco Santander (+4%), Standard Chartered (+3,7%), NatWest Group (+3,6%), Unicaja Banco (+3,3%), Commerzbank (+3,2%), BNP Paribas (+3%).

Подорожали акции производителей автомобилей, в том числе Mercedes-Benz (+2,3%), BMW (+1,3%), Volkswagen (+1%), Renault (+0,9%), Stellantis (+0,6%).

Повысилась капитализация нефтяных компаний: BP - на 1,4%, Eni - на 0,9%, Shell - на 0,8%, TotalEnergies - на 0,7%.

Лидером снижения в составе Stoxx Europe 600 стали акции французской нефтеперерабатывающей компании Rubis SCA (-7,4%), французской логистической Bollore SE (-5,4%), нидерландской фармацевтической Redcare Pharmacy (-5%), британской QinetiQ, осуществляющей разработки в оборонной сфере (-5%), швейцарской химкомпании EMS-Chemie Holding AG (-4,1%).