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Brent подешевела до $70,33 за баррель

Brent подешевела до $70,33 за баррель
David McNew/Getty Images

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться утром в среду на новости о том, что президент России Владимир Путин поддержал идею американского коллеги Дональда Трампа о месячном моратории на удары по энергоинфраструктуре для обеих сторон украинского конфликта.

К 8:15 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,23 (0,33%) до $70,33 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $0,51 (0,7%), до $70,56 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,27 (0,4%), до $66,63 за баррель. За предыдущую сессии контракт подешевел на $0,68 (1%), до $66,9 за баррель.

"Любой прогресс в переговорах о перемирии повышает шансы на снятие санкций с российских поставок нефти, а это приведет к увеличению предложения на мировом рынке", - цитирует MarketWatch аналитика City Index и FOREX.com Фавада Разакзаду.

Снижению рынка в среду также способствуют данные Американского института нефти API, показавшие рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,593 млн баррелей. Минэнерго США представит свои данные о запасах позднее в среду

Brent API WTI США Владимир Путин Минэнерго Дональд Трамп
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