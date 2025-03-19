Brent остается в минусе и торгуется у $70,43 за баррель

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо снижаются в среду на ожиданиях смягчения санкций против нефтяного сектора России после сообщений о прогрессе в урегулировании российско-украинского конфликта, достигнутом в результате телефонных переговоров президентов США и России.

К 14:09 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,13 (0,18%) до $70,43 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,15 (0,22%), до $66,75 за баррель.

"Цены на нефть снизились на фоне признаков прогресса в достижении соглашения о прекращении огня на Украине, а также более широкого ослабления рынка из-за обеспокоенности трейдеров последствиями торговых войн", - отмечает Panmure Liberum Эшли Келти.

Снижению рынка в среду также способствуют данные Американского института нефти о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,593 млн баррелей. Минэнерго страны раскроет свои данные о запасах позднее в среду.

Инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится вечером в среду. Снижение процентных ставок обычно способствует оживлению экономической активности, что поддерживает спрос на нефть. Между тем, большинство экспертов ожидают, что ФРС оставит процентные ставки без изменений, на уровне 4,25%-4,5%.