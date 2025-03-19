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Японский экспорт в феврале вырос максимально с мая, импорт снизился

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Экспорт Японии в феврале вырос на 11,4% в годовом исчислении, максимальными темпами с мая 2024 года, составив 9,191 трлн иен ($61,4 млрд), говорится в отчете Министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 12,1%.

В январе экспорт увеличился на 7,3%.

Поставки за рубеж транспортного оборудования выросли на 11,7%, автомобилей - на 13,4%. Экспорт производственного оборудования повысился на 11,6%, полупроводниковых компонентов - на 10,9%, химической продукции - на 7,5%.

Поставки в Китай выросли на 14,1%, в США - на 10,5%, в Гонконг - на 5,9%, в страны АСЕАН - на 13,3%. В то же время экспорт в Евросоюз уменьшился на 7,7%, в Россию - на 22,1%.

Объем японского импорта в прошлом месяце снизился на 0,7%, до минимальных за два года 8,607 трлн иен. Эксперты в среднем ожидали его повышения на 0,1% после подъема на 16,2% в январе.

Импорт минерального топлива упал на 11,1%, в том числе, СПГ - на 7,3%. Закупки одежды уменьшились на 6,9%, промышленных товаров - на 2,1%, электрооборудования - выросли на 6,5%, химической продукции - на 6%, транспортного оборудования - подскочили на 19,3%.

Импорт из Китая снизился на 3,5%, из Гонконга - на 25,5%, из США - на 2,7%, из России - на 10%, из стран АСЕАН - на 2,3%. Импорт из Южной Кореи вырос на 9,5%, из Индии - на 38,7%, из ЕС - на 15,2%.

В феврале Япония зафиксировала внешнеторговый профицит в размере 584,5 млрд иен по сравнению с дефицитом в 415,43 млрд иен годом ранее и 2,737 трлн иен в январе.

Китай АСЕАН Евросоюз Япония Минфин
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