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Глава Банка Японии объяснил осторожность неопределенностью из-за торговой политики США

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Глава Банка Японии Кадзуо Уэда видит необходимость в сохранении регулятором осторожной позиции в связи с неопределенностью политики за рубежом, особенно с потенциальными последствиями пошлин на импорт в США. При этом он сохраняет оптимистичный настрой в отношении внутренней ситуации в Японии, пишет MarketWatch.

"С учетом высокой неопределенности в отношении торговой политики и других мер за рубежом, в том числе в США, сложно делать выводы о том, насколько мы близки к цели по инфляции", - заявил Уэда на пресс-конференции после двухдневного заседания Банка Японии.

"Мы хотели бы пересмотреть наши прогнозы, когда ситуация станет чуть более ясной в начале апреля", - сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на импорт товаров из стран, использующих торговые барьеры для американских компаний, со 2 апреля.

Уэда также отметил, что ситуация с зарплатами и в целом с инфляцией в Японии соответствует прогнозам ЦБ.

Ранее Japanese Trade Union Confederation (Rengo), крупнейшее в стране объединение профсоюзов, сообщило, что в текущем году зарплаты в крупных компаниях будут увеличены в среднем на 5,46% - максимально с 1991 года.

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых по итогам заседания 18-19 марта. Решение совпало с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics. Ставка находится на максимальном уровне с октября 2008 года.

В ходе пресс-конференции Уэда вновь повторил, что ЦБ продолжит повышать ставку, если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с его прогнозами.

Дональд Трамп США Банк Японии Япония Кадзуо Уэда Rengo
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