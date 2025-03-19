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Минэнерго РФ ожидает роста мирового спроса на нефть со 102 до 115 млн б/с на горизонте 15 лет

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Мировой спрос на нефть на горизонте 10-15 лет может вырасти со 102 млн б/с до 115 млн б/с, сообщил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в среду в ходе форума "Нефтяная столица" в Ханты-Мансийске.

"Мы ожидаем, что спрос с текущего уровня 102 млн баррелей в сутки с достаточно высокой вероятностью может на горизонте 10-15 лет достичь 115 млн баррелей в сутки и после этого находиться около этого уровня, добавляя по 0,3-0,4% в год", - сказал он.

Он отметил, что бурный экономический рост и увеличение количества автомобилей в настоящее время продолжается в Индии, в странах Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Африки. "То есть мы не видим сейчас предпосылок для того, чтобы спрос начал снижаться, для того, чтобы существенно стагнировать. Потому что пока есть экономический рост, все равно углеводороды остаются основой мировой энергетики и мобильности", - добавил он.

По мнению Сорокина, основной потенциал прироста добычи в мире и основные запасы находятся в пределах группы ОПЕК+. "Свободные мощности будут позволять покрывать дополнительный спрос, который возникает в мире", - уточнил он.

Минэнерго РФ нефть
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