Соцсеть X оценили в $44 млрд в рамках продажи существующих акций

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Инвесторы оценили американскую соцсеть X (бывшая Twitter) в $44 млрд в рамках продажи существующих акций ранее в этом месяце, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Среди инвесторов компании - Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, 8VC, Goanna Capital и Fidelity Investments. Продавал ли бумаги кто-то из них, не уточняется.

X также работает над привлечением порядка $2 млрд за счет продажи новых акций. Эти средства планируется направить на погашение младшего долга в размере более $1 млрд, который Илон Маск привлек для покупки Twitter в 2022 году за $44 млрд.

Продажа новых акций поможет X "расчистить последние долги", заявил близкий к организации инвестраунда источник газеты в банковских кругах.

Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, MUFG и еще три банка в январе-феврале продали кредиты более чем на $11 млрд из привлеченных миллиардером $12,5 млрд и, по словам источников FT, согласились дать X время на привлечение нового акционерного капитала или аналогичного финансирования для погашения оставшегося младшего долга.

Интерес инвесторов к этим заимствованиям вырос после победы Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре. Маск - близкий соратник Трампа и глава департамента эффективности правительства (DOGE) страны.

Также укрепил интерес тот факт, что Маск в начале прошлого года предоставил инвесторам X долю в 25% в своем ИИ-стартапе xAI, который оценивается в $45 млрд. Сделка увеличила стоимость соцсети и дала дополнительное обеспечение ее кредиторам.

Кроме того, знакомые с финансами X источники британского издания отмечают увеличение выручки компании и признаки эффективности разработанного Маском плана сокращения ее расходов. Другой источник при этом говорит, что EBITDA компании "дико скорректирована".

По словам источников, в 2024 году скорректированная EBITDA соцсети составила около $1,2 млрд - примерно на уровне периода, предшествовавшего ее покупке Маском. Выручка с момента поглощения снизилась, пишет FT.

В конце прошлого года Fidelity Investments, также участвовавшая в сделке 2022 года, списала стоимость своих инвестиций в X примерно на 70% от изначальной цены покупки.