xAI Маска готовится завершить инвестраунд на $5 млрд

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - ИИ-стартап xAI Илона Маска в среду может завершить новый инвестраунд на $5 млрд с общей оценкой в $50 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

В мае xAI привлек $6 млрд при оценке в $24 млрд.

По данным источников, к участию в новом инвестраунде допускались лишь участники предыдущего. В обоих инвестраундах приняли участие Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Fidelity и саудовский принц аль-Валид ибн Талал.

При этом в обоих инвестраундах четверть акций была выделена для инвесторов соцсети X (бывшая Twitter), которую Маск приобрел в 2022 году за $44 млрд.

В ноябре 2023 года миллиардер написал в X, что инвесторам соцсети будут принадлежать 25% xAI, но деталей не раскрыл.

В числе прочих в обе компании инвестировали Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Fidelity, принц аль-Валид ибн Талал, сооснователь Oracle Ларри Эллисон и основатель Twitter Джек Дорси.

Для покупки Twitter Маск привлек $7,1 млрд в виде акционерного капитала и около $13 млрд в виде банковских кредитов, в том числе от Morgan Stanley и Barclays. Также он использовал собственные средства, в том числе от продажи акций Tesla.

Fidelity, публично раскрывающая стоимость доли в X, с тех пор списала ее примерно на 80% - до $9,4 млрд.