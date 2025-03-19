Зерновой терминал НКХП увеличил годовую чистую прибыль по РСБУ на 27,5%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП, входит в группу ОЗК) в 2024 году увеличило чистую прибыль по РСБУ на 27,5% к 2023 году, до 6,32 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.

Выручка выросла на 12,6% и составила 11,13 млрд рублей, в том числе от портовой перевалки грузов - на 21%, до 10,1 млрд рублей. Увеличение выручки обусловлено ростом объемов перевалки зерна на экспорт, отмечается в отчете.

Себестоимость продаж возросла на 9,5%, составив 2,81 млрд рублей, валовая прибыль - на 20%, до 8,318 млрд рублей, прибыль от продаж - на 20,6%, до 7,37 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения увеличилась на 30,5%, до 8,139 млрд рублей.

Кредиторская задолженность компании снизилась с 2,474 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 1,653 млрд рублей на 31 декабря 2024 года, дебиторская - с 490,515 млн рублей до 318,5 млн рублей.

Новороссийский комбинат хлебопродуктов в прошлом году обновил рекорд по перевалке зерна, отгрузив 8,4 млн тонн. По сравнению с 2023 годом отгрузка возросла на 6,3%. В 2024 году на долю зернового терминала пришлось 15% от общего объема отгрузок пшеницы из России.

НКХП - один из крупнейших глубоководных зерновых терминалов в акватории Азово-Черноморского бассейна. Общая емкость хранения составляет 250 тысяч тонн, глубины у причальной стенки позволяют обрабатывать суда дедвейтом до 72 тыс. тонн.

Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2024 года, основным владельцем НКХП с долей 51% является ОЗК. Еще одним крупным акционером (35,36%) выступает "Деметра Холдинг".