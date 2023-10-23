Зерновой терминал НКХП увеличил чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев в 4 раза

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП, входит в группу ОЗК), крупнейший глубоководный зерновой терминал в акватории Азовско-Черноморского бассейна, в январе-сентябре 2023 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 4,1 раза в годовом измерении, до 4 млрд рублей.

Выручка выросла в 2,4 раза, до 7,8 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Валовая прибыль увеличилась в 3,5 раза, до 5,5 млрд рублей, а прибыль от продаж - в 4 раза, до 4,973 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 5,058 млрд рублей (рост в 4,1 раза).

Кредиторская задолженность снизилась с 438,009 млн рублей на 31 декабря 2022 года до 416,811 рублей на 30 сентября 2023 года, дебиторская, наоборот, выросла с 333,4 млн рублей до 429,341 млн рублей.

Общая емкость хранения НКХП составляет 250 тысяч тонн, глубины у причальной стенки позволяют обрабатывать суда дедвейтом до 72 тысяч тонн.

Согласно списку аффилированных лиц на 30 июня 2023 года, основным владельцем НКХП с долей 51% является ОЗК. Еще одним крупным акционером (35,36%) выступает "Деметра Холдинг". Как сообщалось, за январь-август 2023 года объем перевалки через НКХП составил 5,3 млн тонн, это в 2,3 раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Наибольший объем отгрузок пришелся на пять стран: Турцию, Египет, Бангладеш, Пакистан и Иран.