Pfizer продала оставшуюся долю в британской Haleon за 2,5 млрд фунтов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Фармкомпания Pfizer Inc. продала оставшиеся у нее 7,3% в британской Haleon, выпускающей безрецептурные препараты и товары для личной гигиены, за 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,25 млрд), сообщает MarketWatch.

В общей сложности было продано порядка 618 млн акций по цене 385 пенсов за бумагу, что на 1,6% ниже их цены на закрытие рынка во вторник.

Haleon выкупила у Pfizer 44 млн собственных акций по той же цене - на сумму около 170 млн фунтов.

Haleon была образована как подразделение британской GSK в июле 2019 года из бизнесов в сфере потребительских товаров медицинского назначения самой GSK и Pfizer. Компания выпускает косметические товары, среди которых зубная паста брендов Sensodyne и Aquafresh, а также ряд лекарственных препаратов, включая жаропонижающее Panadol и противовоспалительное Advil.

В июле 2022 года Haleon была выделена в отдельную компанию и получила листинг на Лондонской фондовой бирже. GSK полностью продала свою долю в ней в мае прошлого года.