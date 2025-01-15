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Pfizer продала акции производителя Aquafresh и Panadol на 2,5 млрд фунтов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Фармкомпания Pfizer Inc. продала 700 млн акций британской Haleon, выпускающей безрецептурные препараты и товары для личной гигиены, по цене 357 пенсов за бумагу.

Сумма сделки составила 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,05 млрд), говорится в сообщении Pfizer. В результате она сократила долю в Haleon до примерно 7,3% с 15%.

Haleon была образована как подразделение британской GSK в июле 2019 года из бизнесов в сфере потребительских товаров медицинского назначения самой GSK и Pfizer. Компания выпускает косметические товары, среди которых зубная паста брендов Sensodyne и Aquafresh, а также ряд лекарственных препаратов, включая жаропонижающее Panadol и противовоспалительное Advil.

В июле 2022 года Haleon была выделена в отдельную компанию и получила листинг на Лондонской фондовой бирже. GSK полностью продала свою долю в ней в мае текущего года.

Акции Pfizer выросли в цене на 0,1% на дополнительных торгах во вторник. За последние три месяца капитализация компании сократилась на 11%, до $149,7 млрд.

Pfizer Haleon
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