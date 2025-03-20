Brent подорожала до $71,1 за баррель

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать в четверг, хотя рост цен немного замедлился.

К 14:57 по Москве майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures дорожали на $0,3 (0,44%) до $71,1 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,29 (0,43%), до $67,45 за баррель. Срок обращения этих контрактов истекает с закрытием рынка в четверг. Более активно торгуемые майские фьючерсы на WTI подорожали на $0,27 (0,4%), до $67,18 за баррель.

Аналитик ING Уоррен Паттерсон отмечает, что цены на нефть получают некоторую поддержку от данных по запасам нефтепродуктов в США.

Товарные запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 527 тысяч баррелей, дистиллятов - на 2,8 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

"Запасы бензина в США снижаются уже три недели подряд и сейчас находятся на самом низком уровне с начала января, - пишет Паттерсон. - Запасы снизились, хотя предполагаемый спрос упал за неделю, а загрузка нефтеперерабатывающих заводов немного выросла. В целом, последние данные поддерживают рынок".

Росту котировок также способствуют опасения нарушения поставок в результате эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Израиль начал точечные наземные операции в секторе Газа, а США продолжили наносить удары по объектам хуситов в Йемене.

Обеспокоенность перспективами роста экономики США сдерживает подорожание нефти. Федеральная резервная система подтвердила прогноз, предполагающий два снижения базовой процентной ставки в текущем году, но при этом ухудшила прогноз роста ВВП США на 2025 год - до 1,7% с 2,1%, на 2026 год - до 1,8% с 2%, на 2027 год - до 1,7% с 1,9%.

Рынки также следят за переговорами по урегулированию российско-украинского конфликта, достижение прогресса на которых может привести к смягчению санкций против России и восстановлению беспрепятственных поставок российской нефти.