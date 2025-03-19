Цены промпроизводителей в РФ в феврале выросли на 0,9% после 0,5% в январе

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в феврале 2025 года увеличились на 0,9% после роста на 0,5% в январе, на 0,4% в декабре 2024 года, на 1,0% в ноябре, снижения на 0,6% в октябре, роста на 0,5% в сентябре, повышения на 1,4% в августе и на 1,1% в июле, уменьшения на 1,5% в июне, увеличения на 1,6% в мае, на 1,8% в апреле, на 2,4% в марте и на 0,9% в феврале, сообщил в среду Росстат.

Рост показателя оказался заметно выше ожиданий рынка: опрошенные "Интерфаксом" в начале марта аналитики прогнозировали увеличение цен производителей в прошлом месяце на 0,4%.

В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в феврале выросли на 2,1% по сравнению с январем. При поставках на внутренний рынок повысились цены на урановые руды и концентраты - на 36,2%, руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки - на 24,6%, бентониты (глины бентонитовые) - на 10,2%, услуги по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек и взаимосвязанные услуги по добыче нефти и горючего природного газа - на 10,1%. При этом снижение цен отмечено на огнеупорные глины - на 12,9%, технические, необработанные, распиленные, расколотые или грубо обработанные алмазы - на 9,8%.

В обрабатывающих отраслях цены производителей в феврале выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца. В том числе повысились цены на химические вещества и химические продукты: на услуги по производству пластмасс в первичных формах, выполняемые субподрядчиком - на 22,7%, скипидар - на 19,2%, серную кислоту - на 18,8%, средства гигиены полости рта и зубов - на 18,3%, стиральные средства - на 15,0%. Снижение цен отмечено на духи и туалетную воду (минус 18,0%), бутадиеновые каучуки (минус 16,3%), соединения неметаллов с галогенами или серой (минус 11,7%), фунгициды (минус 11,0%), этиленгликоль (минус 10,1%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром цены в феврале по сравнению с январем выросли на 1,3%.

Как сообщалось, за 2024 год цены производителей повысились на 7,9% после роста на 19,2% в 2023 году, снижения на 3,3% в 2022 году и увеличения на 28,5% в 2021 году (этот рост стал максимальным с 2004 года).