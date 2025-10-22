Поиск

Росстат отметил замедление роста цен промпроизводителей в сентябре до 0,5%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В России в сентябре 2025 года цены производителей промышленных товаров выросли к августу на 0,5% после увеличения на 1,1% в августе и на 0,9% в июле (рост был зафиксирован впервые с февраля), сообщил Росстат.

Замедление темпов роста было ожидаемым: опрошенные "Интерфаксом" в начале октября аналитики прогнозировали повышения цен производителей в сентябре на 0,3%.

За январь-сентябрь снижение цен промпроизводителей составило 1,6%.

В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в сентябре просели на 1,2% по сравнению с августом (за 9 месяцев - снижение на 15,1%). В том числе в сфере добычи нефти и природного газа цены уменьшились на 2,4% (за 9 месяцев упали на 21,6%).

В обрабатывающих отраслях цены производителей в сентября относительно предыдущего месяца выросли на 0,6% (за январь-сентябрь рост составил 0,3%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром цены в сентябре по сравнению с августом выросли на 3,0% (за январь-сентябрь увеличились на 14,6%). Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений подорожали в сентябре на 0,1% (за 9 месяцев - на 5,7%).

За 2024 год цены производителей повысились на 7,9% после роста на 19,2% в 2023 году, снижения на 3,3% в 2022 году и увеличения на 28,5% в 2021 году (этот рост стал максимальным с 2004 года).

