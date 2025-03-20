"Т-Технологии" в 2024 году увеличили чистую прибыль по МСФО до 122 млрд рублей

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - МКПАО "Т-Технологии" в 2024 году увеличило чистую прибыль по МСФО на 51% до 122,2 млрд рублей, в IV квартале – в 1,9 раза – до 38,7 млрд рублей, следует из отчета группы.

Результаты совпали с консенсус-прогнозом, предполагавшим рост чистой прибыли в 2024 году на 50,9% до 122,1 млрд рублей, в IV квартале – в 1,9 раза до 38,6 млрд рублей.

Рентабельность капитала группы в 2024 году снизилась до 32,5% с 33,5%, в IV квартале – до 30,2% с 30,4% за аналогичный период 2023 года, отмечается в сообщении.

"Т-Технологии" в 2025 году планируют увеличить прибыль к 2024 году не менее чем на 40%.

"Внедрение технологий и продолжающийся рост бизнеса с фокусом на эффективность позволяет нам уже сейчас ожидать рост чистой прибыли за весь 2025 год минимум на 40%, как обычно с большим вкладом второго полугодия, при сохранении рентабельности по итогам года на привычно высоком уровне более 30%", - заявил президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк, слова которого приводятся в сообщении.

Чистый процентный доход в 2024 году вырос на 65% до 380 млрд рублей, в IV квартале – на 84% – до 125 млрд рублей. Чистый комиссионный доход за год увеличился на 45% до 106 млрд рублей, за квартал – на 59% до 34 млрд рублей.

Чистая процентная маржа в 2024 году снизилась до 11,8% с 13,6%, в IV квартале 2024 года – до 11,0% с 14,2% годом ранее.

Стоимость фондирования в 2024 году увеличилась до 10,5% с 4,5%, в IV квартале – до 11,9% (в IV квартале 2023 года – 5,9%).

Стоимость риска в 2024 году выросла до 7,3% с 6,2%, в IV квартале составила 6,5% против 8,2% в III квартале 2024 года и 5,9% в IV квартале 2023 года.

Общие операционные расходы в 2024 году увеличились на 44% до 279 млрд рублей (в IV квартале они выросли на 56% до 89 млрд рублей).

Активы "Т-Технологий" на 31 декабря 2024 года достигли 5,118 трлн рублей, увеличившись за год в 2,3 раза.

Кредитный портфель до вычета резервов в 2024 году вырос в 2,4 раза до 2,691 трлн рублей, после вычета резервов – в 2,6 раза до 2,537 трлн рублей.

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле в 2024 году снизилась до 5,8% с 9,5%. Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов составило 140% на 31 декабря 2024 года (без изменений к показателю на 31 декабря 2023 года).

Объем средств на счетах клиентов в 2024 году вырос в 2,3 раза до 4,010 трлн рублей.

Собственные средства группы в 2024 году увеличились на 84% до 521 млрд рублей.