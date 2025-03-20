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"Т-Технологии" не испытывают проблем с капиталом, ростом бизнеса и выплатой дивидендов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - МКПАО "Т-Технологии" (ранее - "ТКС Холдинг") рассчитывает на органический рост капитала в 2025 году, проблем с соблюдением нормативов, ростом бизнеса и выплатой дивидендов не испытывает, заявил финансовый директор группы Илья Писемский на конференц-звонке.

"Проблем, чтобы соблюдать нормативы, у нас нет, проблем, чтобы расти, у нас нет - в тех разумных рамках, проблем, чтобы выплачивать дивиденды, тоже нет", - сказал он.

Финдиректор добавил, что такого же неорганического источника роста капитала, который был в 2024 году (присоединение Росбанка), в 2025 году не будет. "У нас сейчас неорганических источников, чтобы о них сказать, нет. У нас этот год - планы, которыми мы с вами делимся, это органический рост плюс дивиденды", - отметил он.

По его словам, ужесточение регулирования Банком России не должно повлиять на достаточность капитала так, чтобы отразиться на дивидендной политике, так как в группе, помимо банка, есть еще прибыльные компании. "Должно это влиять каким-то образом на нашу дивидендную политику? На наш взгляд, нет", - сказал он.

"Считаем, что такой сбалансированный подход - дивиденды vs рост - оправдан, он выгоден всем, и он в том числе удовлетворяет требованиям регулятора", - заявил Писемский.

Президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк напомнил, что план по рентабельности капитала группы на 2025 год - выше 30%.

"Когда мы упремся (в нормативы - ИФ) или появится некая возможность другим образом капитал привлекать - через суборды или какие-то размещения, мы к этому вопросу вернемся. Сейчас это не совсем тот момент, чтобы этот вопрос обсуждать. У нас такой навык есть, но сейчас это не тот момент", - подчеркнул он.

"Т-Технологии" не дают прогноза по росту кредитного портфеля на 2025 год из-за текущей макроэкономической ситуации и ограничений ЦБ. "От ЦБ есть некое ожидание по росту рынка - 10-12-15%. Мы, наверное, в этих процентах точно можем удержаться", - отметил Близнюк.

По его словам, у группы большой потенциал перебалансировки кредитного портфеля. "Здесь будет важнее не процент роста (динамика роста портфеля - ИФ), а именно процент повышения доходностей портфелей", - заявил глава группы.

"Гораздо более важно, это будет год ребалансировки портфеля. Старый портфель, который был менее рентабельным, будет оттекать, или, может, будем его также как-то продавать. На освободившийся капитал будет создаваться новый портфель... Мы жадные на капитал и придерживаемся принципа инвестирования в высоко возвратные активы", - заявил Близнюк.

Писемский добавил, что не планируется изменений в части корпоративных кредитов и кредитных карт. "Единственное, что стоит отметить, это ипотека. Мы в текущих реалиях не будем совершенно точно наращивать портфель ипотеки, и в целом этот портфель должен постепенно сокращаться за счет выгашивания", - сказал финдиректор.

"Т-Технологии" в 2024 году увеличили кредитный портфель до вычета резервов в 2,5 раза - до 2,763 трлн рублей, после резервов - в 2,6 раза - до 2,537 трлн рублей.

Собственные средства группы в 2024 году увеличились на 84% - до 521 млрд рублей.

Группа подтверждает планы выплачивать дивиденды на ежеквартальной основе, обещает распределять акционерам до 30% годовой чистой прибыли.

Совет директоров компании рекомендовал выплатить 32 рубля на акцию по результатам работы в четвертом квартале 2024 года. Группа уже выплатила акционерам дивиденды за девять месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля на акцию. С учетом промежуточных дивидендов за 2024 год общий размер выплаченных дивидендов по итогам всего 2024 года может составить 33,4 млрд рублей, что эквивалентно 27% от чистой прибыли группы за год.

Станислав Близнюк Росбанк ТКС Холдинг Т-Технологии Илья Писемский
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