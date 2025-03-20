SoftBank покупает разработчика чипов Ampere Computing за $6,5 млрд с учетом долга

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Японская SoftBank Group Corp. покупает американского разработчика чипов Ampere Computing за 973 млрд иен ($6,5 млрд).

Как сообщается в пресс-релизе SoftBank Group, сделка была одобрена советом директоров японской компании, но ещё должна получить одобрение со стороны регулирующих органов, включая разрешение антимонопольного органа США и одобрение Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS),

Ожидается, что сделка будет закрыта во втором полугодии 2025 года. Ampere сохранит свое название и станет 100%-м подразделением SoftBank.

Финансирование покупки пройдет путем привлечения кредита у Mizuho Bank и других финорганизаций, отмечается в сообщении. Консультантами сделки выступали Raine Group и Morrison & Foerster.

Oracle Corp. владеет почти 32,3% Ampere, Arm Technology Investment - 8,1%, Carlyle Partners VI Denver Holdings - 59,7%.

Ampere выпускает процессоры для дата-центров на основе технологий Arm.